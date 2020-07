Megmutatta a Microsoft a következő generációs Xbox-játékokat, íme minden bejelentés

Hosszú várakozás előzte meg a Microsoft júliusi Xbox eseményét, amin a következő generációs, azaz az Xbox Series X-re szánt címeik kerültek rivaldafénybe. Közel két órában prezentálták a nagyérdemű számára, hogy mivel készülnek a next-genre, az alábbiakban pedig össze is szedtük, hogy mikről árulkodtak.

Indította a show-t az Xbox egy igazán izgalmas bejelentéssel a JRPG rajongók számára, miszerint aellátogat a zöldek platformjára is, mégpedig egyenesen a Game Pass kínálatába. Minderre december 4-én számíthatunk. Ezt követte azbejelentése, ami egy zseniális Titanfall-Battlefield mixnek tűnik, benne rengeteg Horizon-szerű robottal és szörnyeteggel. 2021 végén érkezik, free-to-play modellel.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Meglepő módon ais mutatkozott az eventen, nem volt elég a Ubisoft számára a saját eseménye, ide is benyomták a játékot egy trailer erejéig. Semmi extrát nem kell tőle várni, felvezetik megint csak a játék alaphelyzetét és világát, mindezt egy ütős hangulat mellett.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Bejelentés következik, miszerint anemcsak, hogy érkezik, de 2021-ben már meg is fog jelenni. Egyébiránt egy kicsit hosszabb gameplay videóval vezetik fel számunkra, hogy miben fog különbözni az aktuális iteráció az előzőektől, de inkább nézzétek meg ti magatok is:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>-tel folytatódik a sor, amiből 8 percnyi gameplay videót kapunk. Láthatunk szeletkéket a semi open world jellegű játékmenetből, illetve bőszen mutogatják a stuff grafikai aspektusait, harcrendszerét és ellenféltípusait. Egyelőre nagyon megosztja a Halo-rajongókat a látott videó, de mondjátok el ti is, hogy mit gondoltok!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A következő bejelentés nagyon a semmiből jött, de amilyen minőségi trailert sikerült összepakolni, még mi is elkezdtük várni - bizony, érkezik a. Korábban semmiféle szivárgás nem volt erről, sőt mi több, gyanítjuk, hogy az Undead Labs még nagyon a fejlesztés elején jár.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Meg sem lepődünk a híren, mely szerint a Turn10 Studios gőzerővel dolgozik a következőjátékon, és kaptunk is hozzá egy hangyányi kedvcsinálót. Inkább csak jelzésértékű volt ez a srácok részéről, hogy a következő generációban sem kell hanyagolnunk a szériát.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A Dontnod újdonságának, a-nak az első epizódja augusztus 27-én fog megjelenni, ami kapásból berepül a Game Passbe. Újabb jó hír: Xbox Series X-re optimalizálja a Moon Studios az-et, így például 120 FPS mellett élvezhetjük majd a kalandot. Aztán: bejelentették aexpanziójaként szolgáló, szeptember 9-én megjelenő Peril on Gorgont, amihez kaptunk előzetest.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Megjelenési dátumot kapott az Obsidian következő játéka, a, amiben apró méretünkkel kell túlélni a természet lágy ölén - július 28-án jön Xbox Preview-ba és Steam early access-be. Az Obsidian viszont ezután mindannyiunk legnagyobb örömére leleplezte, hogy új RPG-n is dolgoznak, amicímmel a klasszikus fantasy-k élményét hivatott átadni, FPS nézetben, varázslással, csontvázakkal.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Az indie vonalra terelődik a hangsúly, az Interior/Night stúdió villant egy interaktív drámátnéven, majd a következő jelenetsorban már Jack Black orgánumán hallunk egy zenei előadást, miközben pörögnek agameplay snittjei. Nézzétek meg, mert különösen jó harmóniát teremt ez a kettős:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>A terítéken ezúttal a, aminek a Beyond Light expanziójához kapunk egy friss kedvcsinálót, hovatovább elmondják, hogy a játék hamarosan bekerül a Game Pass-be. Jöhet a kérdés, hogy ez miért jó, ha egyébként is free-to-play az alapjáték? Nos, a Game Pass-be kerülő variáns minden kiegészítőt magában hordoz, ezáltal a teljes élményt kapják a felhasználók.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>És itt jön a nagy robbanás, amire aztán tényleg nem számítottunk:az Xbox eventen! Egy nyúlfarknyi CG trailert mutatnak nekünk, semmi egetrengető, de már ez is épp elég ahhoz hogy még jobban várjuk ennek a legendás alkotásnak a folytatását, habár fogalmunk sincs, hogy mikor jöhet ki.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Amire meg aztán végképp nem számítottunk, az egy új Warhammer-etap:néven jön a szoftver, várhatóan még 2021-ben, és ezúttal egy minden eddiginél darkosabb hangvételt üthet meg a franchise, illetve zsánerben is masszívan eltávolodhat a korábbiaktól.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Érkezik aXbox Series X-re az idei ünnepi szezonban, sőt még újfajta multis expanziót is kap a játék - igaz, utóbbi minden platformra érkezik. Mutatnak a Steamworld fejlesztői egy új címetnéven, ami bár elsőre erősen hangulatosnak tűnik, de azért várjuk ki, mi lesz ebből.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Új traileren mutatkozik a Bloober Team ígéretes, korábban már előhozott horrorja, a, melyből most már egy kicsit jobban megtudjuk, hogy mit is jelent, hogy bármikor válthatunk a két dimenzió létállapota között. Azért még megvárjuk, hogy a gameplayben ez hogy fog kiütközni, de eddig nem áll rosszul a játék szénája, sőt!allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Xboxos megjelenése több szempontból is izgalmas, de talán a legfontosabb, hogy a játé sztori módját nem más fogja tető alá hozni, mint a Remedy, az első trailerből pedig máris kiütközik a stúdióra jellemző minőség. Ritka, hogy egy alapjáraton multira kihegyezett címben erős legyen a kampány, remélhetőleg ez a pozitív példák sorát fogja erősíteni.allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>És végül, de nem utolsó sorban:. A Playground Games által hegesztett Fable pár másodpercben egy in-engine erejéig megmutatkozik , mindenféle különösebb sallang nélkül. A hangulat ott van, a narráció mesés, a muzsika varázslatos, mindössze annyit kérdeznénk, hogy hová kell tegyük a pénzünk?allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>Ez volt hát az Xbox eventje, azonban mint azt elhintették, várhatunk még műsorra tőlük a közeljövőben, amikor a további játékaikat mutogatják meg a közönségnek. Várjuk, nagyon!