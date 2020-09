Meglett a Cyberpunk 2077 YouTube-csatornáján az egymillió feliratkozó, itt az első hivatalos zene a játékból

Nagy mérföldkővel büszkélkedhet a Cyberpunk 2077 YouTube-csatornája, mivelhogy meglett az egymillió feliratkozójuk, ennek örömére pedig gyorsan ki is dobták az alkotás első hivatalos zeneszámát.

Nyilván a Refused által megformált Samurai zenekartól már hallottunk pár nótát, de itt most echte játékzenéről van szó, ami fel fog csendülni Night City városában. Ez nem más, mint aelnevezésű dal, amit az alábbiakban ti magatok is fülelhettek.A szóban forgó zenének az előadói is fel fognak tűnni a játékban, csak éppenséggel Point Break Candy néven, viszont ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy könnyen meglehet, hogy mondjuk egy élő koncert közepette is elcsíphetjük a srácokat, ahogyan a Hole in the Sunt adják elő.

