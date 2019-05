Meglepetéseket is ígér a Ubisoft az idei E3-ra

Ha minden a tervek szerint halad, akkor június 10-én tartja idei E3-as konferenciáját a Ubisoft, aminek részeként a francia kiadó egy előzetes kedvcsinálót adott ki, hogy felcsigázzák egy kicsit a rajongókat.

Ebből kiderült, hogy a konferencia részeként a Ghost Recon Breakpoint mellett főként már megjelent alkotások kapják a főszerepet - biztos nagyon izgalmas lesz... -, így a The Division 2, valamint az ezeréves For Honor és a hasonló jelzővel illethető Rainbow Six Siege biztosan kapnak valamiféle jelentéktelen bejelentést az eseményen.Ami azonban egy kicsit érdekesebb, hogy Yves Guillemot, a Ubisoft CEO-ja a videón, melyek közül az egyik talán a kiszivárgott Roller Champions lehet, míg a másik vagy egy új Watch Dogs, vagy egy új Assassin's Creed. Persze szeretnénk meglepődni. Ja és amúgy, hol a Beyond Good and Evil 2?

