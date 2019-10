Új játékukhoz keresnek fejlesztőket a Hitman 2 készítői

Annyira nem meglepő tényező, hogy a Hitman 2 fejlesztőstúdiójaként tetszelgő IO Interactive egy friss alkotáson ügyködik, lévén korábban már elhintették, hogy új címen agyalnak a háttérben a 47-es ügynökkel a főszerepben.

Most azonban megkezdődtek az álláshirdetések a fejlesztéshez, ergo úgy tűnik,. Sőt mi több, a játékon ismételten együtt fog dolgozni az IO Interactive és a Warner Bros., utóbbi adja ki ugyanis a szoftvert.A Hitman 2-t is közösen hozta tető alá a két stúdió, míg a 2016-os "első rész" esetében még a Square Enix intézte a kiadói feladatokat. Persze hivatalos bejelentésnek még nem tekinthetjük ezt a hírt sem, de valljuk be, senkiben nem él olyasfajta tévképzet, hogy nem a Hitman 3 formálódik, bár ne feledjük, hogy új IP-t is rebesgettek ...