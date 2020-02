Megkezdődött a The Witcher televíziós sorozat második évadának forgatása

Az elképesztő sikerhez igazítva elképesztő tempót is diktál a stáb a Netflix által berendelt The Witcher-sorozat következő évadával kapcsolatban, mely a ComicBook információi szerint már forgatás alatt áll.

Dacára tehát annak, hogy az első szezon mindössze decemberben futott be hozzánk, a háttérben máris elindultak az új évad forgatási munkálatai, Lauren Hissrich showrunner pedig egy interjúban kifejtette, hogy jelentős változásokra számíthatnak a rajongók, hiszen nem csak új karaktereket vonnak be a történetbe, de, hiszen a narratíva sajnos az első szezonban hajlamos volt szétesni, amire most nem lesz példa.Sőt, Hissrich szerint arra is odafigyelnek, hogy az eltérő korábrázolások során megdolgoztassák a maszkmestereket, ezáltal ne ugyanúgy nézzen majd ki egy fiatalabb és egy idősebb karakter a filmvásznon, ha egyszer visszatekintésről és több év különbségről van szó. Izgatottan várjuk az első részleteket és az első forgatási képeket!