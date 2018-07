Megkésett karakterbemutatókat kapott a LEGO The Incredibles

A világ legtöbb pontján, hovatovább a legtöbb platformra már megjelent a legújabb LEGO-játék, a Traveller's Tales csapata azonban úgy határozott, hogy itt az idő megismerkedni egy kicsit pár szereplővel.

Hogy ez mennyire volt időszerű, azt talán nem is érdemes feszegetni, pláne hogy a készítők érezhetően a hype-hullámot szeretnék egyre magasabb szintre emelni, lévén az elmúlt napokban 24 óránként követték egymást az újabb videók, melyeken a Parr család egyes tagjait ismerhettük meg közelebbről.Ha neked is kimaradt még a LEGO The Incredibles , akkor az alábbi kedvcsinálókat bizonyára hasznosnak találod majd, amennyiben pedig beszereznéd, a játék PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is megjelent már.

Nézd nagyban ezt a videót!