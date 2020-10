Megkésett dokumentumfilm mesél nekünk az Alien: Isolation készüléséről

Mivel az utóbbi évek egyik legjobb Alien-játéka volt, sokan kellemes emlékeket őriznek a Sega és a The Creative Assembly által megalkotott Alien: Isolation kapcsán, amiről a Noclip csapata most úgy döntött, hogy elkészít egy dokumentumfilmet.

Pontosabban egy 20 perces kis "minidokut", aminek részeként a fejlesztők segítségével idézték fel a játék munkálatait, hogy miként is készült el az Alien: Isolation , aminek részeként természetesen több témakört is érintettek az átfogó prezentáció kedvéért.Az alábbiakban szabadon megtekinthető dokumentumfilm egészen a kezdeti ötletektől indítja a történetet, sorra veszi a bekövetkezett változásokat, mindemellett pedig azt is, hogy milyen döntések juttatták el végleges formájáig az Alien: Isolation -t. Érdemes belenézni!

Nézd nagyban ezt a videót!