Megkaptuk az Assassin's Creed Odyssey gépigényét

Tekintve, hogy nem sokára rajtol az Assassin's Creed Odyssey, így éppen ideje, hogy hivatalos gépigényt kapjunk a stuffhoz, a Ubisoft pedig meg is osztotta velünk, hogy milyen vas is kell majd a görög kaland alá.

Egyaránt megkaptuk a minimum, az ajánlott, és a 4K-s futtatáshoz szükséges követelményeket is, mutatjuk is a pontos adatokat:OS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)Processzor: AMD FX 6300 @ 3.8 GHz, Intel Core i5 2400 @ 3.1 GHz, Ryzen 3 - 1200VGA: AMD Radeon R9 285 (2GB) / NVIDIA GeForce GTX 660Memória: 8GB RAMHDD: 46GBOS: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)Processzor: AMD FX-8350 @ 4.0 GHz, Intel Core i7-3770 @ 3.5 GHz, Ryzen 5 - 1400VGA: AMD Radeon R9 290X (4GB) / NVIDIA GeForce GTX 970 (4GB)Memória: 8GBHDD: 46GBOS: Windows 10 (64-bit)Processzor: AMD Ryzen 1700X @ 3.8 GHz, Intel Core i7 7700 @ 4.2 GHzVGA: AMD Vega 64, NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB VRAM with Shader Model 5.0)Memória: 16GB RAMHDD: 46GB