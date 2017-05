Megkapta utolsó kedvcsinálóját az NBA Playgrounds

Tegnap hivatalosan is elérhetővé vált letölthető formában PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is az NBA Jam és az NBA Street szellemi örökségét képviselő NBA Playgrounds , amihez most berobogott az utolsó hivatalos kedvcsináló.

A launch trailernek köszönhetően most, miközben szemügyre vehetünk néhány pályát, illetve pár jól ismert játékost is, akik egytől egyig vízfejű formában jelennek meg a képernyőn.Az NBA Playgrounds egyébiránt maximálisan a szórakoztatása épül, és nemcsak szólóban, hanem multiplayerben is játszható, ha pedig tetszik, vedd meg digitális formában 20 dollárnak megfelelő áron. Előbb azért persze ne hagyd ki az utolsó trailert:

