Nagy ünnep a mai a motoros játékok kedvelőinek, lévén a Bigben Interactive és a Kylotonn Games elérhetővé tették a boltok polcain a TT Isle Of Man: Ride on the Edge konzolos változatát, amit március 27-én majd a PC-s átiratok is követni fognak.

A kérdéses motoros játékban a hasonló név alatt ismert megmérettetés hivatalos adaptációját ismerhetjük meg, a főszerepben TT Isle Of Man: Ride on the Edge a karriermód mellett 8 játékos számára online megmérettetéseket is garantál majd, ha pedig lecsapnál magadnak egy példányra, a Play 24/7 kínálatából rögtön biztosíthatsz magadnak egyet.

