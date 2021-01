Pontot tett a The Medium fejlesztési munkálatainak a végére a Bloober Team csapata, akik a Blair Witch, az Observer vagy a Layers of Fear után egy újabb különleges horrorjátékkal örvendeztetik meg a horror műfaj szerelmeseit.

A kérdéses külsőnézetes pszichológiai horror igazi újgenerációs technológiákat állít a középpontba, mely a Silent Hill mintájára, ahol az egyik világban elkövetett tetteink hatással lesznek a másikra. The Medium egyébiránt a tegnapi nappal fel is került a boltok polcaira, de egyelőre csak PC-re és Xbox Series X-re szerezhetjük be magunknak, azonban meglepődnénk, ha belátható időn belül nem robogna be PS5-re.

