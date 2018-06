Megkapta utolsó kedvcsinálóját a The Awesome Adventures of Captain Spirit

Még mindig nem találunk szavakat a Dontnod Entertainment jófejségére, akik a Life is Strange rajongóit egy a játék világához kapcsolódó, ámde új karaktereket és sztorit felvonultató, teljesen ingyen letölthető kalanddal leptek meg a minap.

Ez lett a The Awesome Adventures of Captain Spirit , amit PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is bárki ingyen letölthet már, de mivel sokan bizonyára még mindig nem hallottak a szuper kis mellékszálról, ezért a készítők kiadtak hozzá egy utolsó, mindent összefoglaló kedvcsinálót a teljesség érdekében. The Awesome Adventures of Captain Spirit egyébiránt, a főszerepben egy édesanyját elveszítő kisfiúval, aki élénk fantáziájában találta meg a gyógyírt bánatára.

Nézd nagyban ezt a videót!