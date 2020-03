Megkapta utolsó kedvcsinálóját a One Piece: Pirate Warriors 4

A Bandai Namco csapata nyilvánosságra hozta a One Piece: Pirate Warriors 4 legújabb kedvcsinálóját, mely launch trailerhez hűen egy igazán tipikus mozgókép lett a sorban, ami kitűnően összefoglalja mindazt, ami a játékban vár ránk.

Összességében kijelenthető, hogy a One Piece: Pirate Warriors 4 nem okoz majd nagy meglepetést azoknak, akik kedvelték annak idején a korábbi epizódokat, hiszen itt is megfigyelhető lesz a drámai történet, az anime hatású megjelenés, nem mellesleg pedig a brutálisan átfogó ütközetek, melyek soránAz animéből ismert több mint 40 karaktert felvonultató alkotásra ráadásul már egyáltalán nem kell sokáig várnunk, hiszen a tervek szerint most pénteken számíthatunk majd érkezésére PC-n, PS4-en, Xbox One-on és Nintendo Switch-en egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!