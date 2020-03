Megkapta utolsó kedvcsinálóját a My Hero One's Justice 2

A koronavírus-helyzet ellenére is minden régióban az eredeti terveknek megfelelően alakult a My Hero One's Justice 2 megjelenése, így múlt héten felkerülhetett a boltok polcaira a Bandai Namco újdonsága.

A japán gyökerekkel rendelkező kiadó legújabb animés feldolgozására ugyanis már nem kell várnunk tovább, PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt berobogott a végeredmény, a főszerepben egy az ismert franchise sajátosságait és karaktereit felvonultató akciójátékkal.Hogy mégis milyen élmények várnak ránk a My Hero One's Justice 2-ben? Pontosan erre a kérdésre ad választ nekünk az alábbi kedvcsináló, mely, de majd a kritikusok eldöntik, hogy maga a játék mennyire állja meg a helyét a piacon.