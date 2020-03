Megkapta utolsó kedvcsinálóját a Memories of Mars című nyitott világú túlélőjáték

A Limbic Entertainment és az 505 Games csapata bemutatta a Memories of Mars című nyitott világú túlélőjáték utolsó mozgóképét, amivel nemcsak ismét rabul szerették volna ejteni a rajongókat, de mindemellett a megjelenést is fel akarták vezetni egy kicsikét.

Merthogy ezzel a mozgóképpel együtt azonnal elérhetővé vált PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is az alkotás, melynek részeként egy teljes évszázadot ugorhatunk előre az időben, amikor az emberiség sikeresen kolonizálta a Marsot, csakhogy a vörös bolygón beütött valamiféle vészhelyzet, és az emberi kolóniáknak meg kell harcolniuk a túlélésért.Ebből a harcból vehetjük ki a részünket mi is, méghozzá óriási, 16 négyzetkilométeres nyitott világban kalandozva, miközben a sivatagok, kráterek és kanyonok között lézengve a túlélés mellett craftolhatunk, építhetünk és természetesen rengeteget harcolhatunk is.

