Megkapta utolsó kedvcsinálóját a Little Nightmares II

Miután a Tarsier Studios befejezte a munkát és a holnapi napon már a boltok polcain is megjelenik a Little Nightmares II , a Bandai Namco úgy gondolta, hogy itt az idő közkinccsé tenni hozzá az utolsó hivatalos kedvcsinálót.

Mint tegnap publikált játéktesztünkből kiderült, a Little Nightmares II kifejezetten jól sikerült játék lett, méltó az előd színvonalához, azonban erről az alábbi felvételen mozgás közben is megbizonyosodhatunk, hiszen ennyire átfogó bemutatót korábban még egyetlen kedvcsináló sem adott hozzá.Ha megtetszett, a Little Nightmares II várhatóan, méghozzá PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, de a Google Stadia-rajongók sem maradnak ki belőle.

