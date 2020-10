Bár hónapok óta elérhető hozzá egy átfogó demó, akinek azonban az kevés volt, már garantáltan minden platformra elérheti magának a Ghostrunner címre keresztelt videojátékot, mely ebből az apropóból megkapta utolsó kedvcsinálóját is.

A lengyel One More Level által fejlesztett alkotás, melyben az ügyeskedés mellett a brutális kardozós akciók, a vérontás kapta a központi szerepet, méghozzá elképesztő tempók társaságában, ami a végeredmény egyik sajátosságának tekinthető. Ghostrunner egyébiránt már megjelent PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is, de ahogy jönnek az újgenerációs konzolok, PS5-re és Xbox Series X-re szintén elérhetővé válik az alkotás.

