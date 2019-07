Célegyenesbe ért a héten a Square Enix által megálmodott Dragon Quest Builders 2 megjelenése, aminek jóvoltából a csapat most összedobta a Minecraft élményét a népszerű japán szerepjáték világával ötvöző alkotás utolsó kedvcsinálóját.

Ennek köszönhetően most egy rövid és tömör betekintőt kaphatunk az játékról, alig két percben összefoglalva mindazt, amit tudni lehet, illetve tudni kell róla a vészesen közelgő premier előtt, hiszen erre már a mi régiónkban is sor kerülhet a héten. Dragon Quest Builders 2 megjelenése ugyanis napra pontosan. Ha még az utolsó pillanatban is ismerkednél vele, íme egy kedvcsináló hozzá:

