Megkapta utolsó kedvcsinálóját a Destiny 2: Beyond Light

A Bungie úgy döntött, hogy ők sem várnak már tovább a Destiny 2 : Beyond Light fejlesztési munkálatainak formális lezárásával, aminek apropójából elérhetővé tették a bővítmény utolsó kedvcsinálóját.

A launch trailer a szokásos alapossággal prezentálja előttünk, hogy milyen élmények is várnak majd ránk a kiegészítőben, amit, melyben maguk a készítők beszélnek az alkotásról, a munkálatokról, illetve úgy általánosságban az egész hátteréről.Aki esetleg nem tudná, a Destiny 2 : Beyond Light november 10-én érkezik majd meg közénk majdnem minden platformra, lévén a PS5-ös változatok egy kicsit később, a konzol premierjével egy időpontban roboghatnak be közénk.

