Megkapta utolsó hivatalos kedvcsinálóját a Left Alive

Left Alive számára is elérkezett az igazság pillanata, lévén a Square Enix hamarosan felküldi a boltok polcaira legújabb lopakodós akciójátékát, amihez most az utolsó kedvcsináló is napvilágot látott.

Az alábbiakban általatok is megtekinthető videó elképesztően hatásos jelenetek egész sorát tartalmazza, a főszerepben Novo Slava őrült háborújával a távoli jövőből, amiben nemcsak emberek, hanem különleges gépesített egységek is bőven kiveszik a részüket. Left Alive várhatóan, ha pedig a Steamről szereznénk be saját példányunkat, a Valve egy speciális promóció részeként Gordon Freeman legendás feszítővasával ajándékozza meg a játékosokat a könnyebb túlélés reményében.

Nézd nagyban ezt a videót!