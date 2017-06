A Mercury Steam munkatársai bemutatták a Raiders of the Broken Planet második hivatalos fejlesztői naplóját, amiből újabb részleteket ismerhetünk meg az intergalaktikus ütközetek sajátosságairól.

A Castlevania Lords of Shadow alkotóinak legújabb játéka kapcsán ezúttal most a háttérsztorit feszegetik a készítők, ami önmagában is elég unalmas, hát még miközben az ezerszer látott pillanatokat és a fejlesztők mogorva ábrázatát láthatjuk közben, de azért így is mutatjuk a videót, mert jó fejek vagyunk.A 4v1 fős küzdelmekre koncentráló Raiders of the Broken Planet egyébiránt várhatóan még idén jön PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.