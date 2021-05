Megkapta legutolsó trailerét a Final Fantasy VII Remake Intergrade

Final Fantasy VII Remake hamarosan ellátogat PS5-re is, lévén a Square Enix más címen, de kiadja a felújított változat next-gen variánsát, és most ehhez kapcsolatban megkaptuk a programhoz kapcsolódó legutolsó trailert.

Ebben gyakorlatilag egy teljes képet kapunk arról, hogy mit is tud majd a Final Fantasy VII Remake Intergrade címen futó next-gen verzió. Ezenfelül ebben már benne lesz az Intermission néven futó extra epizód is, melyben Yuffie Kisaragit fogjuk irányítani, egy totál új karaktert.Továbbá gameplay tekintetében is találni fogunk ezt-azt, mint újdonság, és minderre június 10-én számíthatunk, lévén ekkor publikálják az alkotást. Aki rendelkezik PS4-en a játékkal, az természetesen ingyen és bérmentve megkapja az új kiadványt.

