Megkapta legelső trailerét a Sonic, a sündisznó 2

Az ikonikus kék sündisznó, mindenki kedvenc Sonicja hivatalosan is visszatér a mozivászonra, és ezúttal néhány ismerős arcot is magával hoz - a folytatás első, a 2021-es The Game Awards-on bemutatott trailerében Sonic ismét szembeszáll Dr.

Robotnikkal. Bár fontos infó, hogy ezúttal a gonosz tudós sokkal jobban hasonlít az alapanyagban megismertre. De ami ennél is fontosabb, hogy Tails és Knuckles először mutatkoznak meg. Ben Schwartz ismét a kék gyorshajtót alakítja, Idris Elba pedig Knuckles szerepében csatlakozik.Colleen O'Shaughnessey, aki régóta Tails hangja, Sonic segédjét szólaltatja meg ismét. Ami az emberi szereplőket illeti, James Marsden, Tika Sumpter, Natasha Rothwell és Jim Carrey visszatérnek, és csatlakozik hozzájuk a Gyilkos elmék színésze, Shemar Moore. A Sonic, a sündisznó 2

