Megkapta harmadik kedvcsinálóját a The World Ends With You: The Animation

Újabb kedvcsinálót adott ki a Square Enix csapata a főként Japánban népszerű, de azért felénk is sokak által ismert The World Ends With You franchise anime alapú feldolgozásához, mely ismét hangulatba hozott minket.

Ez nemcsak a látványos pillanatoknak köszönhető, hanem a zseniális zenének is, hiszena késztermék esetén, méghozzá Takeharu Ishimoto komponálásában, az ASCA előadásában.Szintén friss információ, hiszen az április 9-án bemutatásra kerülő The World Ends with You: The Animation zárójelenetét nem kisebb ember alkotta, mint a világhírű Ilya Kuvshinov, aki illusztrátorként óriási rajongója a The World Ends With You-sorozatnak.

