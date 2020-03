Megkapta harmadik ingyen letölthető csataterét a Warhammer: Vermintide 2

A Fatshark csapata bejelentette, hogy ma már biztosan mindenki elérheti magának a Warhammer: Vermintide 2 legújabb ingyen letölthető csataterét, mely a harmadik ilyen pálya lett a sorban a megjelenés óta.

A több millió példányban elkelt és rengeteg díjat bezsebelt alkotáshoz így már szabadon letölthetjük a The Enchanter's Lair névre keresztelt pályát, melyben hőseink egy hosszú és barátságtalan utazás után, így felkészülhetnek életük eddigi legnagyobb ütközetére.A kérdéses pálya egyelőre csak PC-re érkezett meg, mely automatikusan letöltődik a Steamen keresztül, amint elindítjuk a klienst, mellé pedig még néhány újabb kozmetikai elemet is bepakoltak a svéd fejlesztők. Hogy még a játék sincs meg? Érdemes most lecsapni rá, mert 75 százalékkal olcsóbban megy a Steamen!