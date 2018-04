Bár a tegnapi bejelentést szállító hivatalos közleményből úgy értesültünk, hogy a Spyro Reignited Trilogy első mozgóképét először csak a Crash Bandicoot N Sane Trilogy tulajdonosai láthatják, de az Activision valamiért meggondolta magát.

Ez persze egyáltalán nem baj, hiszen az alábbiakban az első képek után így most végre mozgásban is megtekinthetjük az első három Spyro-játék teljes feldolgozását szállító trilógiát, ami valóban olyan minőséget garantál majd, mint az imént említett Crash gyűjtemény.Ha nem hiszed el, csak nézd meg az alábbi kedvcsinálót, mely végre mozgásban is megmutatja a Spyro Reignited Trilogy -t, mely szeptember 21-én jelenhet majd meg PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!