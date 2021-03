Megkapta első gameplay trailerét a The Lord of The Rings - Gollum

Jött már jó néhány CGI trailer a The Lord of the Rings - Gollum hoz, amely A gyűrűk ura jól ismert karakterét hivatott a középpontba állítani, azonban most végre valahára a gyakorlatban is megismerhetjü ka Daedalic alkotását egy gameplay előzetesen keresztül.

Ahogy a cím is sugallja, a játékosok az egész élmény során Gollamot fogják irányítani, bár hogy pontosan mit is fogunk csinálni, azt eddig nem igazán mutatták be. Ez az új videó betekintést ad a nyers játékmenetbe, de a probléma az, hogy még mindig nem tudunk túl sokat.Ennek ellenére nem úgy tűnik, hogy a Daedalic Entertainment készen áll a projekt nagyobb részének bemutatására. Mégis, ha arra vagy kíváncsi, hogyan leszel képes futni, sétálni és mászkálni Gollamként ebben a játékban, akkor ezek a "hihetetlen" játékelemek most megerősítést nyertek ebben az előzetesben.

Nézd nagyban ezt a videót!