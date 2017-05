Megkapta első fejlesztői naplóját a Raiders of the Broken Planet

A Castlevania: Lords of Shadows fejlesztőiként elhíresült MercurySteam csapata bemutatta végre az első fejlesztői naplót a háttérben már hónapok óta készülő legújabb alkotásáról, amely Raiders of the Broken Planet címmel egy igazi különlegességnek ígérkezik.

A 4v1 fős kooperatív küzdelmekre kiélezett játék érdekessége az lesz, hogy, aki nyilván olyan képességek birtokában lesz, hogy egyedül is fel tudja venni a kesztyűt az ellenfelekkel.Hogy mit kell tudni ezen kívül az antagonistákról? Van egy nagyszerű hírünk: az alábbi fejlesztői napló teljes egészében róluk szól, így amennyiben megismernéd őket, most itt a remek alkalom. A Raiders of the Broken Planet megjelenik még az idén PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.

Nézd nagyban ezt a videót!