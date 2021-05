Megkapta a The Last of Us Part 2 PS5-ön a 60 FPS-es frissítést

Ma érdemes lesz bekukucskálni a The Last of Us Part II-be PS5-ön, ugyanis a visszafele kompatibilitás révén játszható alkotás kapott egy olyan frissítést, melynek köszönhetően 60 FPS-ben élvezhetjük Ellie (és Abby) nagy kalandját.

A Naughty Dog és a Sony kettőse mindezt fel is vezette egy egy perces videóval, amiben megismerkedhetünk a The Last of Us Part II - Enhanced Performance Patch névre keresztelt update-tel, illetve hangolódhatunk is a játékra, ha netán a megjelenés óta rá se szagoltunk volna a tavaly Game of The Year nyertesre.Természetesen mindenki számára ingyen és bérmentve behúzható ez az update, és a játékosok ezután saját maguk kapcsolhatják át, hogy 30 vagy 60 FPS-ben szeretnék játszani a The Last Of Us Part 2 -t.

