Megkapta a régóta várt mod-támogatást a Total War: Three Kingdoms

A Sega és a The Creative Assembly bejelentették, hogy megérkezett végre a Total War: Three Kingdoms -ba a rajongók által régóta követelt mod-támogatás, vagyis megkezdődhet a játék extra támogatása a fanok részéről is.

Bár a mod-szerkesztők általában jelentős szabadságot szoktak adni a játékosoknak, a Total War: Three Kingdoms esetében azonban van pár szabály, így tilos más franchise-okból ötletet meríteni és sértő tartalmakat készíteni, de a szexuális témájú extrák sem engedélyezettek, így biztos, hogy ebben az alkotásban nem lesz sem utólagos, sem jövőbeni Pride hónap.A mod-támogatás egyébiránt alig jelent meg, a Steam Workshop máris megtelt néhány kisebb volumenű alkotással, és bár, de ennek ellenére is érdemes lehet már most ránézni a művekre.