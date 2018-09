Megkaparintotta a THQ Nordic a Kingdoms of Amalur jogait

Talán még sokan emlékeznek az olvasóink közül is a 2012-es Kingdoms of Amalur: Reckoning ra, mely üdítő frissességgel állt az RPG és a hack 'n' slash műfajokhoz, és bár hiába szerették sokan, sosem készült belőle folytatás.

A reménysugár azonban itt van a THQ Nordic képében, lévén a srácok megvették a Kingdoms of Amalur jogait a fejlesztőcsapat 38 Studiostól, akik ugyebár pénzügyi csőd miatt kénytelenek voltak feloszlatni a vállalatot, így sosem születhetett meg a bejelentett MMO-juk sem, a Project Copernicus.Jól gondoljátok,, tehát most már minden adott, hogy a hamvaiból támasszák fel a címeket, kérdéses, hogy megelégednek-e a Kingdoms of Amalur: Reckoning esetében egy szimpla remasterrel, esetleg valódi folytatás készül a stuffhoz.