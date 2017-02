Megjöttek az új LG okosórák

A Google a vártaknak megfelelően tegnap bemutatta a jócskán átdolgozott Android Wear rendszerét, mely a legelső változat prezentálásához hasonlóan az LG hardverein kapott helyet, az érzésünk pedig felemás lehet.

Az Android Wear 2.0 sokkal gyorsabb, személyre szabhatóbb és fejlettebb lett, mint az eddigi változat, az LG Watch Sport és Watch Style azonban már nem sikerült ilyen jól. A 249 dolláros Watch Style ugyanis mellőzi az NFC-t, a GPS-t és a pulzusmérőt is, ami manapság már elvárt lenne egy ilyen okosórától, így nagyban korlátozottak a lehetőséget.A nagyobb és egyben drágább (349 dolláros) Watch Sport pedig még a Samsung Gear S3-nál is vastagabb és szíja nem cserélhető, vagyis nem válthatunk elegáns és sportos kinézett között. Cserébe viszont NFC-t, SIM-kártya támogatást, pulzusmérőt és beépített GPS-t is kapunk.Összességében jó lett volna egy átmeneti modell a két újdonság közé, mert ez így komoly kérdéseket vet fel és lehet, hogy pont az LG hardverei miatt bukik majd újra el a Google rendszere. Ezek után kíváncsiak vagyunk, hogy a többi gyártó mivel áll elő.