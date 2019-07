Megjött a Shenmue III hivatalos gépigénye

Ahogyan egyre inkább közeledünk a Shenmue III november 19-ei megjelenéséhez, úgy egyre több és több információt kapunk róla, például már tisztában vagyunk vele, hogy Epic Games Store kódot kapnak azok, akik dobozosan vásárolják meg a címet.

No de mi a helyzet a PC-s gépigénnyel? A minimális gépigény már egy ideje kicsúszott az internetre, ám most tovább konkretizálták az adatokat, sőt mi több, az ajánlott követelményeket is hozzácsapták. Egyáltalán nem szálltak el a kritériumok belövésekor, azonban a 100 GB-os fájlméret vélhetően sokak szemét szúrni fogja.OS: Windows 7 x64, Windows 8 x64, Windows 10 x64 (64-bit OS)CPU: Intel Core i5-4460 (3.40 GHz), Quad-CoreRAM: 4GB RAMGPU: Nvidia GeForce GTX 650 Ti (DirectX 11 & VRAM 2GB)HDD: 100 GBOS: Windows 10 (64-bit OS)CPU: Intel Core i7-7700 (3.60 GHz)RAM: 16GBGPU: Nvidia GeForce GTX 1070HDD: 100 GB