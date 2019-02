Megjött a roadmap a Destiny 2 elkövetkezendő három havi tartalmához

Hamarosan kiderül, hogy mennyire fognak a játékosok és a fejlesztők a Bungie-Activision partnerség szétszakadásából profitálni, merthogy publikálásra került a roadmap az elkövetkezendő három hónapra, avagy következik a Season of the Drifter.

Március 5-étől kezdve az Annual Pass birtokosai belevághatnak a Gambit Prime-ba, avagy a Gambit kasztfókuszú változatába, és a The Reckoningbe, egy négyfős mókába, majd három nappal később jön a The Reckoning második nehézségi fokozata. Egyébiránt a Gambit Prime mindössze egy térképet fog engedélyezni, New Arcadiát, március 12-én viszont kibővül a felhozatal a Deep Six-szel.Ezenfelül szintén március 12-én jön két küldetés, a The Thorn és az Annual Pass-exkluzív misszió, melyben választanunk kell, hogy a The Vanguardhoz vagy a The Drifterhez szegődünk, majd március 15-én ismét jön egy friss quest., és szintén ezen a napon jön a The Reckoning következő nehézségi fokozata.Még mindig nincs vége a sornak, lévén a Gambit Prime új pályával gazdagodik március 19-én, a The Legion's Folly-val, az Emerald Coast pedig egy hétre rá, március 26-án követi. Privát meccs formájában is élvezhetjük majd a Gambit Prime-ot természetesen.Április 9-én jön az Arc Week névre hallgató eseménysor, amiről még nem tudunk sajnos a nevénél többet, ráadásul

Nézd nagyban ezt a videót!