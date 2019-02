Final Fantasy XV: megjött az Episode Ardyn DLC-t felvezető anime film

Hamarosan a Final Fantasy XV gazdagodik egy friss DLC-vel, egészen konkrétan az Episode Ardyn névre hallgató bővítménnyel, most pedig kaptunk egy anime rövidfilmet, mely felvezeti a kérdéses kiegészítőt.

Ahogyan a DLC, úgy az anime is a Final Fantasy XV fősztorija előtt játszódik, az alant található mozgóképből pedig kiderül, hogy Ardyn vajon miért is szomjazik majd bosszúra a játék során.Nem is kérdéses, hogy mennyire igényes az Episode Ardyn Prologue, látszik, hogy nem egy egyszerű pénzlehúzásnak szánják a DLC-t, hanem sokkal inkább beleölnek annyi munkát, amennyit ez a sztori megérdemel. Bár minden stúdió ilyen szenvedéllyel állna a játékához...

