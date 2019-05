Megjött a Call of Duty: Modern Warfare első előzetese, visszatér Captain Price is!

Az ígéretnek megfelelően prezentálták a szimplán Call of Duty: Modern Warfare névre hallgató, kvázi rebootnak betudható alkotást, ami egy hangulatos kis trailerrel robbant be a köztudatba.

Természetesen az egyjátékos kampány ezúttal nem maradt ki, melyben a széria ikonikus főhőse, Captain Price ismét tiszteletét teszi. Amit még megtudtunk továbbá, hogy a fejlődés egységesítve lesz minden játékmód között, lesznek kooperatív missziók is, valamint ezúttal mellőzik a Season Passt.Ez azt jelenti, hogy egy olyan Call of Dutyval lesz dolgunk, amelyhez, ráadásul hab a tortán, hogy ők is azon dolgoznak, hogy eltöröljék a platformok közötti határokat, azaz cross-playre számíthatunk. Megjelenés idén október 25-én!