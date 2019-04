A Devil May Cry-sorozat egyik legközkedveltebb eleme, és már-már védjegye a Bloody Palace módozat, amelyben gyakorlatilag a féktelen henteléshez biztosítanak teret, a lényeg pedig bot egyszerű: a lehető legstílusosabban és leggyorsabban kell lekaszálni a rosszarcúakat.

Most menetrend szerint meg is érkezett a legújabb iterációba, a Devil May Cry 5 -be a kvázi horda mód egy ingyenes frissítés formájában, így mindenki lecsaphat rá, aki rendelkezik egy példánnyal, akár PC, PS4-en vagy Xbox One-on.Természetesen egyaránt nyomulhatunk Dantéval, Neroval és V-vel is, de amennyiben szeretnél még gyorsan meglesni egy kedvcsinálót, mielőtt te magad ugrasz bele az orbitális küzdelmekbe, akkor ajánljuk figyelmedbe az ehhez a módhoz kapcsolódó előzetest:

