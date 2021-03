Megjelent Switch-re is a WRC 9

Joggal mondhatjuk, hogy derült égből villámcsapásként érkezett a hír, hiszen semmiféle előszele nem volt annak, hogy a Nacon és a KT Racing bejelent valami hasonlót, azonban úgy döntöttek, hogy kiadják Switch-re is a WRC 9 -et.

Az autóversenyzős őrület már debütált is a Nintendo hibridkonzolján, így az eShopon keresztül és akár fizikai formában is lecsaphattok a kérdéses alkotásra. Természetesen ugyanazzal a tartalommal robog be Switch-re a program, mint ahogyan a többi platformon is láthattuk, így menet közben is pörgethetjük a "nagygépes" változatot, csak nyilván lebutított grafika mellett.Az alábbi beharangozó trailer egyébként kellő mértékben bemutatja nekünk, hogy mire is számíthatunk a Switch port esetében, így ezáltal kaptok róla egy képest, hogy mire is kell gondolni az átirat alatt.

