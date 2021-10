Megjelent Switch-re az Ori: The Collection

A zseniális Ori and the Blind Forest és az Ori and the Will of the Wisps egy közös csomagolásban érkezik a Switch-re, ugyanis bejelentették az Ori: The Collection címre hallgató pakkot.

A már megvásárolható kollekció az első rész definitív változatát és a tavaly megjelent folytatást tartalmazza, mindezt egy adathordozón, ha fizikai variánsban ruházunk be rá. Emellett, úgyhogy van itt bőven finomság annak, aki szeretné megvásárolni.49,99 dolláros, azaz közel 15 ezer forintot kóstál az Ori: The Collection, amihez kapcsolódóan még egy kedvcsinálónk is van. Ezt az alábbiakban megtekinthetitek, mindenképp tekintsétek meg, ha érdekel, mit tud a pakk:

