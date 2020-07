Megjelent PS4-re is a Cuphead!

Igazak voltak azok a pletykák a minap, melyek szerint PS4-re tart Cuphead , lévén Geoff Keighley a Summer Game Fest élő közvetítésének részeként a Studio MDHR bájos munkatársával, Maja Moldenhauerrel közösen formálisan is bejelentették mindezt.

Sőt mi több, a Cuphead PS4-es változata már mindenkinek elérhető a PlayStation Store kínálatából, így kijelenthető, hogy a korabeli Disney rajzfilmek megjelenését a nehézkes platformerek élményével elegyítő alkotásÍgy már világos, hogy miért nem hallottunk mostanában a játékhoz még tavaly nyáron bejelentett The Delicious Last Course kiegészítőről, a fentiek értelmében ugyanis a készítők vélhetően minden erőforrásukat a PS4-es verziónak szentelték, illetve előbb szerették volna, ha ez a változat is megjelenik.

