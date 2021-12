Megjelent konzolokra is a Serious Sam 4

Serious Sam 4 2020-ban jelent meg PC-re és Stadiára, és mivel a játék kapcsán exkluzív szerződést kötöttek az utóbbival, a konzolos verziók végül 2021-re csúsztak - ez az időszak most véget ért.

A semmiből, gyakorlatilag minden felhajtás nélkül, a kiadó Devolver Digital kiadta a Serious Sam 4 -et Xbox Series S / X-re, valamint PlayStation 5-re. Xbox One és PS4 verzió nem jelent meg, és arról sincs hír, hogy fog-e, ami azért különösen érdekes, mertÉrdekes módon azonban a Serious Sam 4 már az első naptól kezdve elérhető az Xbox Game Passon keresztül is. Vessétek rá magatokat mindenképp, ha szeretnétek egy orbitálisan nagy zúzdát a könyvtáratokban tudni!