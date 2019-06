Megjelent John Romero Sigil nevű pályagyűjteménye a Doomhoz

Rengeteg rajongó hatalmas csalódásként élte meg, hogy John Romero végül a hivatalos Doom 5 helyett egy Sigil nevű pályacsomagot jelentett be , ami az eredeti, 1993-as játékkal kompatibilis.

Most ez a kis kollekció megjelent, bárki számára bérmentve lepattintható, ezt ITT teheted meg., mindegyik játszható egyedül, co-opban, valamint deathmatch módban is. A sztori szerint egyébiránt a Sigil a negyedik epizód után játszódik, no persze nem mintha a történet miatt pörgetné bárki is a franchise-t.Van egyébként egy külön, 6,66 eurós variáns is, ami a MIDI zenéket kőkemény, zúzós metálra cseréli, mely egyenesen a Buckethead zenekartól származik. Jó szórakozást mindenkinek a daráláshoz!