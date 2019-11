Megjelent az Infected Shelter, még magyar nyelv is van benne!

Nagyjából fél évvel ezelőtt volt lehetőségünk beszámolni első körben a magyar fejlesztésű Infected Shelter ről, amit a készítők úgy jellemeztek, mind a Dead Cells, a Mortal Kombat és a Castle Crashers hibridje.

Most Ruzsányi Zoltán és Nádasi Lajos munkája hivatalosan is tiszteletét tette, lévén ma, azaz november 11-én elhagyta a az Infected Shelter a korai hozzáférésű státuszt, így már az 1.0-ás verziót nyúzhatjuk. Hab a tortán: pár napja még magyar felirat is került bele!Alapvetően 10 eurót kóstál a játék, ellenben november 18-áig a srácok ráraktak egy 10%-os kedvezményt Steamen , így 9 euróért, azaz. Mindezek mellé még társítottak egy jópofa kedvcsinálót is, így ha érdekel, milyen jellegű szoftverről van szó, akkor lesd meg mindenképp:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>