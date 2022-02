Megjelent az Assetto Corsa Competizione next-gen konzolokra

Az 505 Games és a Kunos Simulazioni hivatalosan is kiadta az Assetto Corsa Competizionét PS5-re és Xbox Series S / X-re, amely 11 GT3 versenypályán keresztül fogja elkalauzolni a kihívások világába a felhasználókat.

4K / 60 FPS mellett nyújt örömöket a franchise legújabb darabja, melyhez fotorealisztikus időjárási körülményeket, dinamikus éjszakai versenyeket, motion capture-rel rögzített animációkat és egyéb finomságokat aggattak a teljes immerzivitás érdekében.Akár harminc fős online versenyekben is kiveheted a részed, de vannak valós idejű rangsorok is, hogy lássuk, miként teljesítünk a világ többi részéhez mérten. Alant láthattok egy kedvcsinálót az alkotásról, ha érdekel tüzetesebben, mit is tud az Assetto Corza Competizione!

Nézd nagyban ezt a videót!