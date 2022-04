Megjelent a Tunnels of Terror expanzió a Back 4 Bloodhoz

Már elérhető a Tunnels of Terror, a Turtle Rock Studios Back 4 Blood című játékának első nagyobb bővítménye - az Expansion Pass-hoz mellékelt és önállóan kapható bővítmény két új takarítót kínál Sharice és Heng, hét új legendás fegyvert és új Ridden Hive-okat.

A Ridden Hives lényegében labirintusszerű barlangok, amelyekkel a játékosok a különböző küldetések közepén találkozhatnak. Vannak új Warped Riddenek (mint például a Shredder) és a mennyezetről és a falakról előbukkanó normál Riddenek is. Új autók is feloldhatók, valamint 12 új fegyver skin. Nyolc prémium skin is van, amelyek különböző színű Hazmat ruhákat biztosítanak.A nem bővítés tulajdonosai számára a "No Hope" nehézségű játék áll rendelkezésre, amely még nagyobb kihívást nyújt, mint korábban.

