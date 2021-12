Megjelent a The Matrix Awakens című Unreal Engine 5 techdemó

A Mátrix világában játszódó új interaktív élményt hivatalosan is elindították, amely a játékosok számára az Epic Games Unreal Engine 5-ös verzióját mutatja be PlayStation 5 és Xbox Series S / X konzolokon.

Bár a játszható demó, a The Matrix Awakens nem kapcsolódik kifejezetten a Mátrix: Feltámadásokhoz, a franchise negyedik filmjéhez, de az Epic szerint az élmény a történetmesélés jövőjeként szolgál.Az Unreal Engine 5 2021-es demójához a csapat még tovább akart menni, és nem csak egy olyan bemutatót akartak készíteni, amely a motor dinamikus, nyílt világú környezetek renderelésére alkalmas, hanemÍgy született meg tehát a The Matrix Awakens, melyhez kapcsolódóan gyakorlatilag a teljes végigjátszást ti magatok is megleshetitek alant:

Nézd nagyban ezt a videót!