Megjelent a Spellbreak első nagy frissítése

Tavaly szeptemberben berobbant közénk a Spellbreak , ami a battle royale alapokat áthelyezte a mágusok és a boszorkányok világába, azonban az első nagyobbacska frissítésre egészen mostanáig kellett várni, lévén a Proletariat most adta ki az update-et.

A Chapter 2-es update, nevezetesen a The Fracture minden platformra elérhető már, ennek keretein belül pedig egy új 5v5 játékmód érkezett, ahol különféle zónák elfoglalása lesz a célunk. Ezenfelül egy szezonális rangsoroló rendszer is bejött a Spellbreak be, no meg persze vannak új hacukák amikre beruházhatunk.A Proletariat szerint, amely kiegyensúlyozottabbá teszi az alkotást. A Spellbreak et egyébként már több mint 5 millió játékos nyúzza a legfrissebb adatok szerint, úgyhogy bőven van közönsége.

