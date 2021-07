A Rebellion végre valahára kiadta a Sniper Elite 4 next-gen frissítését, ami ingyenesen elérhető mostanra bárki számára, aki rendelkezik a játékkal PS4-en vagy Xbox One-on, ergo szabadon update-elhetnek PS5-re vagy Xbox Series S / X-re.

A frissített változat több aspektusból is hozza a next-gen változatok kötelező tulajdonságait, például a teljes 4K felbontást, a folyamatos 60 FPS-t, valamint gyorsabb tölséi időkkel is szolgál a next-gen változat, köszönhetően a villámgyors SSD-knek, amik az új masinákban meglapulnak.Van egy videónk is, amin az alkotók megvillantották számunkra az újgenerációs variánst, úgyhogy ha lecsekkolnád a gyakorlatban, hogy mit is tud a frissítés, akkor erre tessék:

