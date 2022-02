Megjelent a Siege of the Atlas bővítmény a Path of Exile-hoz

Megjelent a Path of Exile legújabb bővítménye, a Siege Of The Atlas, amely egyszerűsíti az Atlas végjáték kontentjét, miközben személyre szabhatóbbá teszi azt, és új eldritch bossokkal is kiegészül.

Az Atlas háromhavonta frissül, és a karakterek ugyanekkor resetelnek. A változtatás lehetővé teszi, hogy a korábbi bővítések elemeiből összeszedve építsd fel a saját végjátékodat, amit a PoE ligáknak nevez. A Siege Of The Atlas, melyek friss eldritch borzalmakként írhatóak le, akiket darabokra kell verned.A bővítmény emellett eltávolítja a régiókat a hatalmas, passzív képességfából, és egyetlen, ugyancsak hatalmas, 600 képességet tartalmazó fává alakítja át, amin végig kell haladnod. A Siege Of The Atlas weboldalán további részleteket találsz a változásokról és kiegészítésekről.

