Megjelent a Resident Evil 2-3 Remake, és hetedik rész next-gen frissítése

Mostanában már kezdünk beérni a next-gen patches játékokkal, egyre több cím futtatható natívan a jelen generációs konzolokon, most pedig bővült három kiváló címmel ezen paletta, amit már régen bejelentettek, azonban csak tegnap jelentek meg.

Végre valahára most már a legutóbbi három Resident Evil is elérhető a mostani generációs konzolokon. Így a tegnapi naptól fogva a Resident Evil 2-3 Remakek-kel, és Resident Evil 7-tel,Ez a frissítés mind digitálisan, mind fizikálisan is elérhető, így akinek lemezen van meg a program, annak sem kell aggódnia. A PC-s verziók is kapnak némi grafikai ráncfelvarrást. Ezt az infót a Capcom Showcase rendezvényen kaptuk meg, ahol többek között a Resident Evil 4 Remake gameplayt, és Village DLC-jét is megvillantották.

